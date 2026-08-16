"اقلق على أمنك الشخصي".. طهران تهدد ترامب مجدداً

في منشور عبر منصة "إكس"، إن على

أن يقلق على أمنه قبل أن يضطر مجدداً للاختباء داخل شاحنة لنقل الطعام، وذلك في معرض رده على تصريحات الرئيس الأميركي حول حرية الملاحة ومستقبل مضيق هرمز وسط ارتفاع حدة التوتر بين

وواشنطن.

وأشار البرلماني إلى تقارير تحدثت عن مغادرة ترامب لتركيا سراً على متن طائرة عسكرية متجهة إلى

عقب قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة؛ وهي الواقعة التي أكدها ترامب لاحقاً، موضحاً أن مغادرته السرية وانتثقاله عبر شاحنة تموين لإستقلال طائرة أصغر جاءت بطلب من الخدمة السرية والجيش إثر تهديدات إيرانية باغتياله.