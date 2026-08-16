قناة اتصال سرية بين ترامب والحرس الثوري.. ما القصة؟

أن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني لعب دوراً سرياً كوسيط بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والحرس الثوري الإيراني
، في محاولة من واشنطن
للتأكد من أن مفاوضيها يتحدثون فعلياً مع الجهات التي تملك القرار في طهران.
وبحسب التقرير، واجهت إدارة ترامب مشكلة أساسية تمثلت في عدم قدرتها على التأكد مما إذا كان المسؤولون الإيرانيون الذين تتفاوض معهم، وبينهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، يملكون فعلاً صلاحية اتخاذ القرارات، أم أن الحرس الثوري قادر على تعطيل أي اتفاق.
ووفق التقرير، تمكن بارزاني من ترتيب اتصال مشفر مع قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال أحمد وحيدي، الذي أكد خلال الاتصال أن الحرس الثوري يدعم المفاوضات الجارية مع واشنطن ويفضل حل الأزمة عبر التفاوض، قبل أن ينقل بارزاني الرسالة إلى الإدارة الأميركية.
وتشير «أكسيوس» إلى أن بارزاني عرض مؤخراً مجدداً مساعدة البيت الأبيض في إعادة إطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار الخلافات بشأن مضيق هرمز والقضايا الأمنية الإقليمية.