قناة اتصال سرية بين ترامب والحرس الثوري.. ما القصة؟

كشفت صحيفة "أكسيوس"











أن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني لعب دوراً سرياً كوسيط بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والحرس الثوري ، في محاولة من للتأكد من أن مفاوضيها يتحدثون فعلياً مع الجهات التي تملك القرار في طهران.

وبحسب التقرير، واجهت إدارة مشكلة أساسية تمثلت في عدم قدرتها على التأكد مما إذا كان المسؤولون الإيرانيون الذين تتفاوض معهم، وبينهم عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، يملكون فعلاً صلاحية اتخاذ القرارات، أم أن الحرس الثوري على تعطيل أي اتفاق.

ووفق التقرير، تمكن بارزاني من ترتيب اتصال مشفر مع قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال وحيدي، الذي أكد خلال الاتصال أن الحرس الثوري يدعم المفاوضات الجارية مع واشنطن ويفضل حل الأزمة عبر التفاوض، قبل أن ينقل بارزاني إلى الإدارة الأميركية.

وتشير «أكسيوس» إلى أن بارزاني عرض مؤخراً مجدداً مساعدة في إعادة إطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار الخلافات بشأن مضيق هرمز والقضايا الأمنية الإقليمية.