عراقجي: إيران عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان

أفادت الوكالة العربية السورية "سانا"، أن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، التقى في مدينة ‏إسطنبول التركية، المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأميركية ‏إلى سوريا والعراق توماس باراك، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز ‏العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات ‏الإقليمية في المنطقة، إلى جانب بحث أولويات التعافي الاقتصادي في ‏سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات المفروضة عليها ودفع عجلة ‏إعادة الإعمار‎.‎

