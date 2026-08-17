أكسيوس عن مسؤول أميركي: كوشنر أخبر نتنياهو أنه من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح

أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص من أجل السلام جاريد كوشنر أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتمهّل قبل إبرام صفقة مع إيران"، مشيراً، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إلى أنّ "المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى".
بعد تهديده بضرب سلطنة عُمان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يتعامل مع السلطنة بطريقة جيدة، "كما نتعامل مع أي جهة أخرى".
أفادت الوكالة العربية السورية "سانا"، أن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، التقى في مدينة إسطنبول التركية، المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا والعراق توماس باراك، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية في المنطقة، إلى جانب بحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات المفروضة عليها ودفع عجلة إعادة الإعمار.