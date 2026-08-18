الذهب يرتفع.. كم بلغ سعر الأونصة؟

وزادت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 2.35 دولار
، أو 2.65%، لتسجل 90.87 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس
الوسيط الأميركي 2.10 دولار، أو 2.55%، عند التسوية، لتصل إلى 84.50 دولارًا للبرميل.
إلى ذلك ارتفع الذهب
للجلسة الثالثة على التوالي اليوم
، مع تراجع المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، فيما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثًا عن مؤشرات جديدة
بشأن مسار السياسة النقدية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4431.09 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أيلول 0.3% إلى 4487.70 دولارًا.