الذهب يرتفع.. كم بلغ سعر الأونصة؟

ارتفعت أسعار بأكثر من دولارين، وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية، التي تفاقمت بسبب تشاؤم المستثمرين حيال الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد مع .

وزادت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 2.35 ، أو 2.65%، لتسجل 90.87 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 2.10 دولار، أو 2.55%، عند التسوية، لتصل إلى 84.50 دولارًا للبرميل.



إلى ذلك ارتفع للجلسة الثالثة على التوالي ، مع تراجع المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، فيما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4431.09 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أيلول 0.3% إلى 4487.70 دولارًا.