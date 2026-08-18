غارات إسرائيلية على مطار عسكري؟.. بيان للخارجية السورية

اعتبرت أن التي اتهمت اسرائيل بشنّها على مطار أبو الضهور العسكري في البلاد "عدوان غير مبرر"، داعية الى اتخاذ "موقف حازم" إزاء "الانتهاكات" المتكررة لسيادتها.

وأوردت في بيان أن "تدين بأشد العبارات الجوية الاسرائيلية.. وتعدها عدوانا غير مبرر"، في وقت "تلتزم بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد"، داعية الى "إدانة العداون بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة ".



ولم تتبن اسرائيل تنفيذ الغارات، في حين اكتفى جيشها بالقول ردا على سؤال لفرانس برس بعيد الغارات "لا تعليق".