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عربي و دولي

غارات إسرائيلية على مطار عسكري؟.. بيان للخارجية السورية

2026-08-18 | 06:12
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غارات إسرائيلية على مطار عسكري؟.. بيان للخارجية السورية
غارات إسرائيلية على مطار عسكري؟.. بيان للخارجية السورية

اعتبرت سوريا أن الغارات التي اتهمت اسرائيل بشنّها على مطار أبو الضهور العسكري في شمال غرب البلاد "عدوان غير مبرر"، داعية المجتمع الدولي الى اتخاذ "موقف حازم" إزاء "الانتهاكات" المتكررة لسيادتها.

وأوردت وزارة الخارجية في بيان أن سوريا "تدين بأشد العبارات الغارات الجوية الاسرائيلية.. وتعدها عدوانا غير مبرر"، في وقت "تلتزم الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد"، داعية مجلس الأمن الى "إدانة العداون بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية".

ولم تتبن اسرائيل تنفيذ الغارات، في حين اكتفى جيشها بالقول ردا على سؤال لفرانس برس بعيد الغارات "لا تعليق".
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