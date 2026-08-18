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ترامب: لا مفاوضات مع إيران والحصار البحري مستمر
2026-08-18 | 09:35
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ترامب: لا مفاوضات مع إيران والحصار البحري مستمر
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
: "لا توجد أي محادثات أو مفاوضات جارية، أو مقررة، مع إيران".
وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشيل": "الحصار البحري لا يزال
ساري
المفعول بالكامل". لافتًا الى ان "
مضيق هرمز
مفتوح ويعمل بشكل طبيعي".
مؤكدًا انه "تم إزالة جميع الألغام المائية أو تفجيرها".
ترامب: لا مفاوضات مع إيران والحصار البحري مستمر
عربي و دولي
ترامب
ايران
هرمز
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