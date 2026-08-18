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عربي و دولي

وزارة الدفاع الإماراتية: تم رصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة سقط الأول خارج المياه الإقليمية بينما سقط الثاني في المياه الإقليمية

2026-08-18 | 12:38
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وزارة الدفاع الإماراتية: تم رصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة سقط الأول خارج المياه الإقليمية بينما سقط الثاني في المياه الإقليمية
وزارة الدفاع الإماراتية: تم رصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة سقط الأول خارج المياه الإقليمية بينما سقط الثاني في المياه الإقليمية
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وزارة الدفاع الإماراتية: تم رصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة سقط الأول خارج المياه الإقليمية بينما سقط الثاني في المياه الإقليمية

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