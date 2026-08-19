بالفيديو - طابور للمحتالين!

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض المنتهية ولايتها كارولين ليفيت مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في لونغ آيلاند، أثار جدلاً واسعاً بسبب بروز جسم مستطيل الشكل أسفل سترته من الخلف.
قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه "أمر بفتح تحقيق جنائي في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة في العام 2024، والتي أثارت قضيتها غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها".