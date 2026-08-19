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عربي و دولي

بالفيديو - طابور للمحتالين!

2026-08-19 | 08:30
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بالفيديو - طابور للمحتالين!

أوقفت السلطات التركية العشرات على ذمة التحقيق، ضمن عملية أمنية استهدفت شبكة احتيال باعت أجهزة "مودم" غير صالحة للمواطنين، وحققت عائدات بنحو 116 مليون ليرة تركية.

وبحسب التحقيقات، كان أفراد الشبكة ينتحلون صفة ممثلي شركات اتصالات، ويتصلون بالمواطنين لإبلاغهم بأن البنية التحتية للإنترنت ستتغير وأن أجهزة المودم القديمة ستتوقف عن العمل، وأن فواتيرهم سترتفع ما لم يستبدلوها،

وبعد إقناع الضحايا، كانت الشبكة تبيعهم، بنظام الدفع عند الاستلام، أجهزة مودم منخفضة القيمة وغير متوافقة مع البنية التحتية.

ونفذت الشرطة في 14 آب عملية متزامنة شملت 19 ولاية ومركزها إسكي شهير، وأوقفت 90 مشتبها بهم، أُحيل 82 منهم إلى القضاء، قبل توقيف 53 وإطلاق سراح 29 بشروط الرقابة القضائية.


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