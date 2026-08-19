بالفيديو - طابور للمحتالين!

وبحسب التحقيقات، كان أفراد ينتحلون صفة ممثلي شركات اتصالات، ويتصلون بالمواطنين لإبلاغهم بأن البنية التحتية للإنترنت ستتغير وأن أجهزة المودم القديمة ستتوقف عن العمل، وأن فواتيرهم سترتفع ما لم يستبدلوها،وبعد إقناع الضحايا، كانت الشبكة تبيعهم، بنظام الدفع عند الاستلام، أجهزة مودم منخفضة القيمة وغير متوافقة مع البنية التحتية.ونفذت الشرطة في 14 آب عملية متزامنة شملت 19 ولاية ومركزها إسكي شهير، وأوقفت 90 مشتبها بهم، أُحيل 82 منهم إلى ، قبل توقيف 53 وإطلاق سراح 29 بشروط الرقابة القضائية.