الخارجية القطرية: رئيس الوزراء و وزير الخارجية السعودي أكدا دعمهما لجهود تسوية الخلافات دبلوماسيا

رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ادوارد غابرييل لـ #الجديد: الرئيس ترامب أبدى استعداده للتحدث مع حزب الله إذا كان ذلك سيؤدي إلى إنهاء الصراع أو تحقيق السلام