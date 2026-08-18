مكتب نتنياهو: حذّرنا سوريا مرارًا من أن انتشار قوات تركية قرب حلب سيشكّل تهديدًا لأمن إسرائيل

حزب الله: للمرّة الثانية خلال أقلّ من 48 ساعة تعمد جيش العدو استهداف مواطِنين لبنانِيّين كانوا يتفقّدون أماكن سكناهم في دوحة كفررمان متذرّعًا بأنّهم كانوا يشكّلون تهديدًا على قوّاته