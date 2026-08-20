وزير الدفاع الإسرائيلي: أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا ولن نسمح لأي كيان بتهديد أمن إسرائيل

كتلة الوفاء للمقاومة: ندين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في إدلب ونعتبرها استباحة لسيادة سوريا

كتلة الوفاء للمقاومة: ندين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في إدلب ونعتبرها استباحة لسيادة سوريا

كتلة الوفاء للمقاومة: ندين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في إدلب ونعتبرها استباحة لسيادة سوريا

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: أكدنا أهمية وضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: أكدنا أهمية وضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: أكدنا أهمية وضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: تصرفات إسرائيل تزعزع الاستقرار وهي ترفض يوما بعد يوم اليد الممدودة