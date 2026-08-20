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كتلة الوفاء للمقاومة: ندين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في إدلب ونعتبرها استباحة لسيادة سوريا
كتلة الوفاء للمقاومة: ندين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في إدلب ونعتبرها استباحة لسيادة سوريا
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: أكدنا أهمية وضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: أكدنا أهمية وضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: تصرفات إسرائيل تزعزع الاستقرار وهي ترفض يوما بعد يوم اليد الممدودة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: تصرفات إسرائيل تزعزع الاستقرار وهي ترفض يوما بعد يوم اليد الممدودة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: تصرفات إسرائيل تزعزع الاستقرار وهي ترفض يوما بعد يوم اليد الممدودة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: تصرفات إسرائيل تزعزع الاستقرار وهي ترفض يوما بعد يوم اليد الممدودة
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كاتس لإردوغان: لا تختبر إسرائيل!
2026-08-20 | 02:02
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كاتس لإردوغان: لا تختبر إسرائيل!
اتهم
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
الرئيس
التركي
رجب طيب
إردوغان بـ"جر
تركيا
إلى مغامرات خطيرة في سوريا"، مؤكدا أن "
إسرائيل
لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها".
وحذر في منشور على منصة "إكس" إردوغان من "اختبار عزيمة
إسرائيل
في الدفاع عن نفسها".
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