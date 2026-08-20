حرب اقتصادية غير مسبوقة.. ترامب يتوعد شركاء إيران

وكتب على منصته تروث سوشال "أعلن أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة".وفي منشوره المطول، أكد ترامب أن "لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة" لإبرام اتفاق". وكتب "لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة!"، مشيرا إلى "حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل".وتابع موجّها كلامه إلى دول يشتبه في أنها تساعد من دون تسميتها "تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية.. كل هذا يجب أن يتوقف الآن".ولم يقدم الرئيس الأميركي تفاصيل بشأن التدابير أو التي سيفرضها.