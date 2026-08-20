الخزانة الأميركية: يُعاد تصنيف حزب الله بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدّلة لكونه مملوكًا لفيلق القدس أو خاضعًا لسيطرته أو توجيهه أو لكونه تصرّف أو زعم أنه يتصرّف لصالحه أو نيابة عنه

صدر عن وزارة الخزانة الأميركية البيان التالي:



يصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم، 10 أفراد يشكّلون جزءًا من شبكة مسؤولة عن نقل الأموال النقدية إلى حزب الله. وتستخدم الشبكة ناقلي أموال يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران، لنقل ما يصل إلى مئات الملايين من الدولارات بين هذه الدول، ما يوفّر لحزب الله وسيلة خارج النظام المالي الرسمي للحصول على العملات الأجنبية والتهرّب من العقوبات. كما يعيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تصنيف حزب الله لخدمته النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.