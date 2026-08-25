الذهب يرتفع.. كم بلغ سعر الأونصة؟

ارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، مواصلاً موجة صعود غذّاها إعلان الأميركية أخيراً عن زيادة عمليات إعادة شراء السندات، بينما تحوّل تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم المهمة وكلمة رئيس كيفن وورش المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

