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الخارجية القطرية: جهودنا تواصلت الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأميركي الإيراني للعودة للتفاوض
2026-08-25 | 05:55
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الخارجية القطرية: جهودنا تواصلت الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأميركي الإيراني للعودة للتفاوض
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