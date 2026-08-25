الخارجية القطرية: جهودنا تواصلت الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأميركي الإيراني للعودة للتفاوض

مصادر سياسية للجديد: كل أشكال التواصل مقطوعة بين القصر الجمهوري وحزب الله حتى أن بعض الامنيين ممن كانوا مكلفين بمساعي الوساطة تقتصر لقاءاتهم حاليا على السياق الوظيفي