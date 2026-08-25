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عربي و دولي

تسنيم: إيران أبلغت أميركا بموقفها من مضيق هرمز عبر الوسطاء الباكستانيين

2026-08-25 | 09:19
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تسنيم: إيران أبلغت أميركا بموقفها من مضيق هرمز عبر الوسطاء الباكستانيين
تسنيم: إيران أبلغت أميركا بموقفها من مضيق هرمز عبر الوسطاء الباكستانيين
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تسنيم: إيران أبلغت أميركا بموقفها من مضيق هرمز عبر الوسطاء الباكستانيين

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