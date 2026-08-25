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مظلوم عبدي: قسد لم تقاتل من أجل الحرب بل من أجل عدم القتال وتغيرت الظروف ودخلت سوريا مرحلة جديدة عنوانها البناء
2026-08-25 | 14:26
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مظلوم عبدي: قسد لم تقاتل من أجل الحرب بل من أجل عدم القتال وتغيرت الظروف ودخلت سوريا مرحلة جديدة عنوانها البناء
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