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وزير الاقتصاد خلال الملتقى اللبناني - الاماراتي: نحن اليوم نبني على تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية بين البلدين
نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات سلطان عبدالله العويس خلال الملتقى اللبناني - الإماراتي: ستكون هناك زيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات
نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات سلطان عبدالله العويس خلال الملتقى اللبناني - الإماراتي: ستكون هناك زيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات
الوزير كمال شحادة خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني - الإماراتي: وجودكم اليوم في لبنان يشكل فرصة لفتح صفحة جديدة من الشراكة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد
الوزير كمال شحادة خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني - الإماراتي: وجودكم اليوم في لبنان يشكل فرصة لفتح صفحة جديدة من الشراكة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد
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بشأن تسوية دبلوماسية مع إيران.. ماذا قال نتنياهو؟
2026-08-26 | 03:43
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بشأن تسوية دبلوماسية مع إيران.. ماذا قال نتنياهو؟
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق
دبلوماسي
مع "هؤلاء المتوحشين" الذين يحكمون
إيران
، وذلك في معرض إشادته بأكبر هجوم مالي أطلقه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ضدإيران.
وأشار
نتنياهو
خلال فعالية مساء الثلاثاء إلى إنه ناقش مع الرئيس
ترامب
خلال زيارته
الأخيرة
لواشنطن إمكان اللجوء إلى الدبلوماسية مع
إيران
، واضاف "لكنني أشك في إمكان التوصل إلى اتفاق مع تلك المجموعة هناك، مع هؤلاء المتوحشين. أقول لكم، لا يمكن التوصل إلى اتفاق".
بشأن تسوية دبلوماسية مع إيران.. ماذا قال نتنياهو؟
عربي و دولي
إسرائيل
إيران
أميركا
نتنياهو
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الرئيس الإيراني: نهجنا قائم على التفاهم وحل القضايا بالتفاوض لكننا سنقف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية
نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران
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