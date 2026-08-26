بشأن تسوية دبلوماسية مع إيران.. ماذا قال نتنياهو؟

قال إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع "هؤلاء المتوحشين" الذين يحكمون ، وذلك في معرض إشادته بأكبر هجوم مالي أطلقه الرئيس الأميركي ضدإيران.