أزمة بنزين في بلد النفط.. ماذا يحدث في إيران؟

قال للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه "إن الحصار البحري الذي تفرضه على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود، في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات.

وأغقلت عمليا منذ بداية الحرب في أواخر شباط مضيق هرمز الذي يمر منه عادة خُمس الإنتاج العالمي من والغاز المسال. وردا على ذلك، فرضت حصارا على الموانئ .



وقال قائم بناه بحسب ما نقلت الرسمية الإيرانية (إرنا) "إنتاج البنزين غير كاف، وبسبب الحصار البحري الأميركي لا يمكننا استيراده".



واكتظت طوابير السيارات أمام محطات الوقود في الأيام الماضية، بعدما أعلنت االحكومة خطة تقنين تخفض الحصص المعمول بها منذ سنوات.



وكانت زيادة مفاجئة في أسعار البنزين عام 2019 قد أثارت احتجاجات امتدت إلى نحو مئة مدينة، بينها ، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى.



وتُعد أسعار الوقود في إيران، وهي من كبار منتجي النفط في ، من بين الأدنى عالميا.



وتجري إيران منذ أسابيع محادثات مع سلطنة عُمان، مؤكدة في الوقت عينه أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة في منتصف حزيران والتي تنص خصوصا على رفع الحصار الأميركي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.