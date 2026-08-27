وزارة الدفاع التركية: على إسرائيل وقف هجماتها ضد سوريا وسنستمر بتقديم الدعم العسكري للجيش السوري

وزارة الصحة: شهيدة و6 جرجى من بينهم طفلة وسيدة ومسنان جراء الغارات على عربصاليم

وزارة الصحة: شهيدة و6 جرجى من بينهم طفلة وسيدة ومسنان جراء الغارات على عربصاليم