ويفا يتحرّك قضائيًا ضد إنفانتينو بتهمة "سوء الإدارة"

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لتقديم شكوى بموجب القانون السويسري ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، بتهمة "سوء الإدارة"، على خلفية مشروع أُجهض وكان يهدف إلى فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في كأس العالم، وفق ما أفاد مصدر مطّلع على الملف وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس.



وكان المشروع قد أُعدّ سرًا قبل الكشف عنه والتخلي عنه خلال الصيف الحالي.



ويرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المشروع "ألحق ضررًا مباشرًا وملموسًا بسمعة فيفا"، وفق ما ورد في طلب تمهيدي تقدّم به أمام القضاء في ولاية فلوريدا الأميركية للحصول على وثائق متعلقة بالمشروع.