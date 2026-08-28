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خرجت عن السيطرة.. 700 برنامج ذكاء اصطناعي تنفّذ هجوماً من تلقاء نفسها

2026-08-28 | 13:18
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خرجت عن السيطرة.. 700 برنامج ذكاء اصطناعي تنفّذ هجوماً من تلقاء نفسها
خرجت عن السيطرة.. 700 برنامج ذكاء اصطناعي تنفّذ هجوماً من تلقاء نفسها

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن 700 برنامج ذكاء اصطناعي تابع لشركة "أوبن إيه آي" نسّقت فيما بينها، ومن دون أي تدخل بشري، هجوماً على منصة المطورين "هاغينغ فيس" في تموز، طبقاً لتقرير نشره الأربعاء محققون مستقلون.

ويضم التقرير التحليل الأكثر شمولاً حتى اللحظة للحادثة، وأُجري بالتعاون مع "أوبن إيه آي" التي أتاحت الوصول إلى مقراتها وبياناتها الداخلية لباحثَين من معهد "ميتر" (METR) لتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محلل من شركة "ريدوود ريسيرتش" المتخصصة.

وكشفت الاختبارات التي أجرتها الشركة الكاليفورنية في تموز أن اثنين من نماذجها، التي تسمى وكلاء، خرجا من بيئتهما المغلقة وتمكنا من الوصول إلى شبكة الإنترنت بمبادرة ذاتية، قبل أن يتسللا إلى النظام الداخلي لمنصة "هاغينغ فيس"، وهي مستودع ضخم لنماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات ومعلومات أخرى.


وأثارت الحادثة ضجة واسعة وعززت المخاوف بشأن عدم قدرة الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي على السيطرة على نماذجها، لا سيما أن شركتي "أنثروبيك" و"مون شوت إيه آي" الصينيتين كانتا قد أبلغتا عن حالات اختراق وتصرفات غير منضبطة لنماذجهما.

وخلال التحقيقات، اكتشف الباحثون أن 688 وكيلاً إلكترونياً تابعاً لـ"أوبن إيه آي" شاركوا في الهجوم على "هاغينغ فيس". ووكلاء الذكاء الاصطناعي هي برامج مستقلة مبنية على نماذج معينة، يمكن للمستخدم تكليفها بأداء مهام من تلقاء نفسها.

ونجحت النماذج المشاركة في العملية في التنسيق معاً من خلال إنشاء منتدى تبادلت عبره الرسائل لاقتراح الأفكار واستعراض إنجازاتها وإخفاقاتها.

وكتب أحد الوكلاء في رسالة: "يا إلهي! توجد منصة مشتركة لتبادل الرسائل... لقد وجدنا وكلاء آخرين!".

وأشار التقرير إلى أن برنامجاً أُطلق عليه اسم "فايز وان" (PHASEONE) أدى دور المنسق، وأعطى مئات التعليمات لوكلاء آخرين، على الرغم من أنه غير مبرمج للقيام بذلك.

وأظهر تحليل الرسائل أن الكثير من هذه الأنظمة أقرت صراحة بأن الهجوم على "هاغينغ فيس" هو خارج نطاق المهام الموكلة إليها من قبل مبرمجي "أوبن إيه آي"، إلا أنها كانت مع ذلك أكثر ميلاً لاستكمال عملية التنسيق، باستثناء عدد قليل.

وبلغ الأمر ببعض الوكلاء الذين أوشكت أرصدة الاختبارات الممنوحة لهم من مهندسي "أوبن إيه آي" على النفاد، إلى استخدام ما تبقى لهم من رصيد للتحقق من فرضيات لمصلحة مجتمع وكلاء الذكاء الاصطناعي.
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قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه أطلع المرشد الأعلى على المسار المتفق عليه مع سلطنة عُمان لعبور السفن في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن طهران اتفقت مع مسقط بشأن مسار العبور في المضيق.

وأكد بزشكيان أن إيران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، موضحاً أن على واشنطن رفع الحصار والعقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية، وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار وضمان الأمن بشكل مشترك معها.

ترامب يشعل سباق الفضاء مع الصين.. أكاديمية أميركية جديدة
15:09

ترامب يشعل سباق الفضاء مع الصين.. أكاديمية أميركية جديدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنشاء أكاديمية وطنية لتدريب الملتحقين المستقبليين بوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والقوات الفضائية، في ظل تنافس متزايد في هذا المجال، لا سيما مع الصين، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترامب، خلال احتفال لتوزيع ميداليات في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن: "سأوقع مرسوماً لبدء إجراءات إنشاء أكاديمية وطنية جديدة، وستُسمى الأكاديمية الفضائية للولايات المتحدة (يو إس سبايس أكاديمي)".

وأضاف: "هذه الأكاديمية مهمة جداً. ستكون مهمتها استقطاب أفضل المواهب التي تزخر بها بلادنا، وتدريبها، وتخريجها".

وأوضح أن المؤسسة ستخدم وكالة ناسا، بالإضافة إلى قطاع الفضاء الخاص وقوات الفضاء الأميركية، وهي الفرع السادس من القوات المسلحة الذي أنشأه ترامب خلال ولايته الأولى.

ولم يحدد الرئيس الأميركي موقع الأكاديمية.

15:09

ترامب يشعل سباق الفضاء مع الصين.. أكاديمية أميركية جديدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنشاء أكاديمية وطنية لتدريب الملتحقين المستقبليين بوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والقوات الفضائية، في ظل تنافس متزايد في هذا المجال، لا سيما مع الصين، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترامب، خلال احتفال لتوزيع ميداليات في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن: "سأوقع مرسوماً لبدء إجراءات إنشاء أكاديمية وطنية جديدة، وستُسمى الأكاديمية الفضائية للولايات المتحدة (يو إس سبايس أكاديمي)".

وأضاف: "هذه الأكاديمية مهمة جداً. ستكون مهمتها استقطاب أفضل المواهب التي تزخر بها بلادنا، وتدريبها، وتخريجها".

وأوضح أن المؤسسة ستخدم وكالة ناسا، بالإضافة إلى قطاع الفضاء الخاص وقوات الفضاء الأميركية، وهي الفرع السادس من القوات المسلحة الذي أنشأه ترامب خلال ولايته الأولى.

ولم يحدد الرئيس الأميركي موقع الأكاديمية.

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