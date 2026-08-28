وأثارت الحادثة ضجة وعززت المخاوف بشأن عدم قدرة الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي على السيطرة على نماذجها، لا سيما أن شركتي "أنثروبيك" و"مون شوت إيه آي" الصينيتين كانتا قد أبلغتا عن حالات اختراق وتصرفات غير منضبطة لنماذجهما.وخلال التحقيقات، اكتشف الباحثون أن 688 وكيلاً إلكترونياً تابعاً لـ" إيه آي" شاركوا في الهجوم على "هاغينغ فيس". ووكلاء الذكاء الاصطناعي هي برامج مستقلة مبنية على نماذج معينة، يمكن للمستخدم تكليفها بأداء مهام من تلقاء نفسها.ونجحت النماذج المشاركة في العملية في التنسيق معاً من خلال إنشاء منتدى تبادلت عبره الرسائل لاقتراح الأفكار واستعراض إنجازاتها وإخفاقاتها.وكتب أحد الوكلاء في رسالة: "يا إلهي! توجد منصة مشتركة لتبادل الرسائل... لقد وجدنا وكلاء آخرين!".وأشار التقرير إلى أن برنامجاً أُطلق عليه اسم "فايز وان" (PHASEONE) أدى دور المنسق، وأعطى مئات التعليمات لوكلاء آخرين، على الرغم من أنه غير مبرمج للقيام بذلك.وأظهر تحليل الرسائل أن الكثير من هذه الأنظمة أقرت صراحة بأن الهجوم على "هاغينغ فيس" هو خارج نطاق المهام الموكلة إليها من قبل مبرمجي "أوبن إيه آي"، إلا أنها كانت مع ذلك أكثر ميلاً لاستكمال عملية التنسيق، باستثناء عدد قليل.وبلغ الأمر ببعض الوكلاء الذين أوشكت أرصدة الاختبارات الممنوحة لهم من مهندسي "أوبن إيه آي" على النفاد، إلى استخدام ما تبقى لهم من رصيد للتحقق من فرضيات لمصلحة مجتمع وكلاء الذكاء الاصطناعي.