ترامب يشعل سباق الفضاء مع الصين.. أكاديمية أميركية جديدة

ويأتي الإعلان في وقت بات قطاع الفضاء يحتل مكانة محورية في أوجه التنافس الاستراتيجي، لا سيما العسكري والتكنولوجي.
وأعلنت إدارة ترامب صراحة انخراطها في "سباق فضائي ثانٍ" ضد بكين، في إشارة إلى السباق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.
وتسعى واشنطن وبكين إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030 وإنشاء قاعدة هناك.
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه أطلع المرشد الأعلى على المسار المتفق عليه مع سلطنة عُمان لعبور السفن في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن طهران اتفقت مع مسقط بشأن مسار العبور في المضيق.وأكد بزشكيان أن إيران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، موضحاً أن على واشنطن رفع الحصار والعقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية، وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان.وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار وضمان الأمن بشكل مشترك معها.