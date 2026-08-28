ترامب يشعل سباق الفضاء مع الصين.. أكاديمية أميركية جديدة

ويأتي الإعلان في وقت بات قطاع الفضاء يحتل مكانة محورية في أوجه التنافس الاستراتيجي، لا سيما العسكري والتكنولوجي.

وأعلنت إدارة صراحة انخراطها في "سباق فضائي ثانٍ" ضد بكين، في إشارة إلى السباق بين والاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.

وتسعى وبكين إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030 وإنشاء قاعدة هناك.