محاولة إيرانية للإستيلاء على "العراق" (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
سلّطت صحيفة "جيروزاليم بوست" الضوء على انتقادات وجّهها عميد في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي والقائد السابق للواء كفير، أورِن أفمان، لطريقة إدارة إسرائيل للمواجهة على الجبهة اللبنانية، محذراً من غياب رؤية سياسية واضحة تحدد الهدف النهائي للعمليات العسكرية والمسار الدبلوماسي المتوازي معها.
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن خطة عرضها هذا الأسبوع تستهدف نقل ما وصفه بـ"ثورة الاستيطان" من الضفة الغربية المحتلة إلى منطقتي النقب والجليل، مؤكدا "المضي في تنفيذها رغم المعارضة المتوقعة من المواطنين العرب في إسرائيل".