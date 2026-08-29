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عربي و دولي

متحدث باسم الخارجية الاميركية: الإطار الثلاثي ينص بوضوح أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض بشأن مستقبل لبنان والتي تتحدث باسم الشعب اللبناني

2026-08-29 | 13:46
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متحدث باسم الخارجية الاميركية: الإطار الثلاثي ينص بوضوح أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض بشأن مستقبل لبنان والتي تتحدث باسم الشعب اللبناني
متحدث باسم الخارجية الاميركية: الإطار الثلاثي ينص بوضوح أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض بشأن مستقبل لبنان والتي تتحدث باسم الشعب اللبناني
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متحدث باسم الخارجية الاميركية: الإطار الثلاثي ينص بوضوح أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض بشأن مستقبل لبنان والتي تتحدث باسم الشعب اللبناني

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قاليباف: وزير الخزانة الأميركي يكذب بحديثه عن إخراجهم 130 مليون برميل نفط من مضيق هرمز بآخر14 يوما
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قاليباف لوزير الخزانة الأميركي: يا كذّاب!

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ترامب يشعل سباق الفضاء مع الصين.. أكاديمية أميركية جديدة
2026-08-28

ترامب يشعل سباق الفضاء مع الصين.. أكاديمية أميركية جديدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنشاء أكاديمية وطنية لتدريب الملتحقين المستقبليين بوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والقوات الفضائية، في ظل تنافس متزايد في هذا المجال، لا سيما مع الصين، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترامب، خلال احتفال لتوزيع ميداليات في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن: "سأوقع مرسوماً لبدء إجراءات إنشاء أكاديمية وطنية جديدة، وستُسمى الأكاديمية الفضائية للولايات المتحدة (يو إس سبايس أكاديمي)".

وأضاف: "هذه الأكاديمية مهمة جداً. ستكون مهمتها استقطاب أفضل المواهب التي تزخر بها بلادنا، وتدريبها، وتخريجها".

وأوضح أن المؤسسة ستخدم وكالة ناسا، بالإضافة إلى قطاع الفضاء الخاص وقوات الفضاء الأميركية، وهي الفرع السادس من القوات المسلحة الذي أنشأه ترامب خلال ولايته الأولى.

ولم يحدد الرئيس الأميركي موقع الأكاديمية.

2026-08-28

ترامب يشعل سباق الفضاء مع الصين.. أكاديمية أميركية جديدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنشاء أكاديمية وطنية لتدريب الملتحقين المستقبليين بوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والقوات الفضائية، في ظل تنافس متزايد في هذا المجال، لا سيما مع الصين، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترامب، خلال احتفال لتوزيع ميداليات في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن: "سأوقع مرسوماً لبدء إجراءات إنشاء أكاديمية وطنية جديدة، وستُسمى الأكاديمية الفضائية للولايات المتحدة (يو إس سبايس أكاديمي)".

وأضاف: "هذه الأكاديمية مهمة جداً. ستكون مهمتها استقطاب أفضل المواهب التي تزخر بها بلادنا، وتدريبها، وتخريجها".

وأوضح أن المؤسسة ستخدم وكالة ناسا، بالإضافة إلى قطاع الفضاء الخاص وقوات الفضاء الأميركية، وهي الفرع السادس من القوات المسلحة الذي أنشأه ترامب خلال ولايته الأولى.

ولم يحدد الرئيس الأميركي موقع الأكاديمية.

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