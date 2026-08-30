بين "حزب الله" واسرائيل.. لعبة "بينغ بونغ"؟ (جيروزاليم بوست)

سلّطت صحيفة "جيروزاليم بوست" الضوء على انتقادات وجّهها عميد في الاحتياط بالجيش والقائد السابق للواء كفير، أورِن أفمان، لطريقة إدارة للمواجهة على ، محذراً من غياب رؤية سياسية واضحة تحدد الهدف النهائي للعمليات العسكرية والمسار الدبلوماسي المتوازي معها.



وبحسب الصحيفة، "الجيش يتحرك في ضمن هامش ضيق تحكمه الردود الميدانية المتتالية، من دون أن تستند هذه التحركات إلى استراتيجية سياسية واضحة أو تصور محدد لمآلات المواجهة مع ".



ووفق الصحيفة، فإن "المشهد أشبه بـ "لعبة بينغ بونغ"، إذ تقابل كل هجوم أو إطلاق مسيّرة بتحرك عسكري، من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تغيير استراتيجي في الواقع القائم، وشبع الوضع بفيلم «Home Alone 2» بحيث أنه مليء بالثغرات كقطعة جبن سويسري، والجيش يعمل من دون بوصلة سياسية واضحة، بينما يجد نفسه عالقاً في معارك استنزاف محلية".



وقال أفمان إن "الجيش الإسرائيلي عالق في منطقة "، معتبراً أن "المشكلة الأساسية تكمن في أن الواقع هو الذي يملي علينا تحركاتنا، بدلاً من أن نكون نحن من يصوغ الواقع".



وبحسب أفمان، فإن الأزمة لا تتعلق فقط بحجم العمليات العسكرية أو طبيعة الردود، بل بأسلوب إدارة المواجهة نفسه، إذ يرى أن إسرائيل انتقلت من المبادرة إلى نمط تحكمه ردود الفعل، فأصبحت التطورات الميدانية تفرض إيقاع التحرك الإسرائيلي بدلاً من أن تكون جزءاً من خطة استراتيجية أوسع.



وأشار إلى مشكلتين أساسيتين تواجهان إسرائيل: "الشلل في عملية اتخاذ القرار، والضغط الهائل الواقع على الجيش، ولا سيما في ظل استمرار القتال على أكثر من جبهة، معتبراً أن المستوى السياسي لا يُظهر فهماً كافياً للواقع الذي يعيشه جنود الاحتياط والعسكريون في الخدمة الدائمة".



ويرى أفمان أن "استمرار هذه العوامل يعقّد إدارة المواجهة مع حزب الله، خصوصاً في لبنان، حيث تتكرر الضربات والردود ضمن دائرة استنزاف متواصلة، من دون أن تتضح حتى الآن كيفية تحويل الضغط العسكري إلى نتيجة سياسية أو أمنية حاسمة".