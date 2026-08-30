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عربي و دولي

العاهل الأردني يبحث مع قائد الجيش اللبناني في عمّان تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين

2026-08-30 | 10:59
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العاهل الأردني يبحث مع قائد الجيش اللبناني في عمّان تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين
العاهل الأردني يبحث مع قائد الجيش اللبناني في عمّان تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين
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العاهل الأردني يبحث مع قائد الجيش اللبناني في عمّان تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين

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