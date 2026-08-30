العاهل الأردني يبحث مع قائد الجيش اللبناني في عمّان تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن خطة عرضها هذا الأسبوع تستهدف نقل ما وصفه بـ"ثورة الاستيطان" من الضفة الغربية المحتلة إلى منطقتي النقب والجليل، مؤكدا "المضي في تنفيذها رغم المعارضة المتوقعة من المواطنين العرب في إسرائيل".



