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2026-09-02 | 07:18
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الخارجية السعودية: المملكة تدين استهداف إيران الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز
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