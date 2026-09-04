اسرائيل تستعد لرد "حزب الله".. وأيام عدة من القتال؟ (القناة 12)

أفادت القناة 12 الاسرائيلية، بأن "اسرائيل تستعد لاحتمال أن يؤدي النشاط الذي قامت به في تلة علي الطاهر إلى تصعيد ومواجهة، قد تكون محدودة في ، وربما حتى إلى عدة أيام من القتال، رغم أن الاحتمال يُقدَّر بأنه ليس مرتفعًا. وفي الوقت نفسه، يواصل الجيش الحفاظ على تأهب قصوى وإجراء اتصالات وثيقة مع الأميركيين".







