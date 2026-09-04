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اسرائيل تستعد لرد "حزب الله".. وأيام عدة من القتال؟ (القناة 12)
2026-09-04 | 01:27
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اسرائيل تستعد لرد "حزب الله".. وأيام عدة من القتال؟ (القناة 12)
أفادت القناة 12 الاسرائيلية، بأن "اسرائيل تستعد لاحتمال أن يؤدي النشاط الذي قامت به في تلة علي الطاهر إلى تصعيد ومواجهة، قد تكون محدودة في
المنطقة الشمالية
، وربما حتى إلى عدة أيام من القتال، رغم أن الاحتمال يُقدَّر بأنه ليس مرتفعًا. وفي الوقت نفسه، يواصل الجيش
الإسرائيلي
الحفاظ على
حالة
تأهب قصوى وإجراء اتصالات وثيقة مع الأميركيين".
وأضافت القناة 12، أنه "وبعد تدمير المجمع تحت
الأرض
، يعتزم الجيش
الإسرائيلي
إعادة نشر منظومة الدفاع في المنطقة. وسيتم تحديد انتشار
القوات
على طول الخط الأصفر وفقًا لتقييم الوضع الذي سيُجرى بعد انتهاء الأعمال، ويؤكد المسؤولون في المؤسسة الأمنية وجود استعداد وجاهزية، مشيرين إلى أن نشر هذه المعلومات يشكل رسالة إلى الطرف الآخر بشأن الوضع على الأرض، رغم احتمال محاولة
حزب الله
الرد".
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