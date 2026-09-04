ايران تستعد لفتح جبهات في آن واحد.. ما علاقة "حزب الله"؟ (معاريف)

قالت صحيفة "معاريف" أن "المؤسسة الأمنية تتابع بقلق ما تعتبره استعداداً إيرانياً لمرحلة من المواجهة، تقوم على استخلاص دروس هجوم 7 تشرين الأول 2023، والانتقال إلى سيناريو مختلف يعتمد على تشغيل عدة جبهات بصورة متزامنة ومنسّقة ضد إسرائيل".



وبحسب الصحيفة، "تقدّر أن تعمل على بلورة إمكانية شن حملة تشمل إيران نفسها، إلى جانب في ، وحركة حماس، والحوثيين في اليمن، والميليشيات الموالية لطهران في العراق، بحيث تتحرك هذه الأطراف ضمن مواجهة واحدة جرى التنسيق لها مسبقاً".



ووفق التقديرات الاسرائيلية، "الخطر هذه المرة يكمن في محاولة معالجة إحدى أبرز الثغرات التي ظهرت خلال هجوم 7 تشرين الأول، حين تحركت حماس من قطاع غزة من دون أن تفتح بقية الجبهات بصورة متزامنة أو وفق خطة عملياتية مشتركة منذ اللحظة الأولى، بحيث أن إيران تسعى حالياً إلى معالجة هذه الثغرة تحديداً، بحيث لا يكون انضمام الجبهات الأخرى إلى أي حرب مستقبلية نتيجة تطورات لاحقة في الميدان، بل جزءاً من التخطيط الأساسي للمواجهة منذ بدايتها".



وزعمت الصحيفة بوجود "مؤشرات ظهرت خلال الفترة إلى مسعى إيراني لإعادة تنشيط ما يُعرف بـ"محور "، والعمل على ترميم آليات التواصل والتنسيق العملياتي بين ساحاته المختلفة".



وزعمت أيضاً أن "الجيش أعلن الشهر الماضي أنه يرصد تنسيقاً متجدداً بين حماس وحزب الله بمساعدة إيرانية، في إطار ما تعتبره إسرائيل محاولة لزيادة الضغط عليها من الجبهتين الشمالية والجنوبية في آن واحد، وبدأ كل من حماس وحزب الله خلال الأسابيع الأخيرة بتنسيق بعض أنشطتهما، مع مساعدة إيرانية، بهدف رفع مستوى التحركات المتزامنة ضد إسرائيل".