ايران تستعد لفتح جبهات في آن واحد.. ما علاقة "حزب الله"؟ (معاريف)

وبحسب الصحيفة، "تقدّر إسرائيل
أن إيران
تعمل على بلورة إمكانية شن حملة واسعة
تشمل إيران نفسها، إلى جانب حزب الله
في لبنان
، وحركة حماس، والحوثيين في اليمن، والميليشيات الموالية لطهران في العراق، بحيث تتحرك هذه الأطراف ضمن مواجهة واحدة جرى التنسيق لها مسبقاً".
ووفق التقديرات الاسرائيلية، "الخطر هذه المرة يكمن في محاولة معالجة إحدى أبرز الثغرات التي ظهرت خلال هجوم 7 تشرين الأول، حين تحركت حماس من قطاع غزة من دون أن تفتح بقية الجبهات بصورة متزامنة أو وفق خطة عملياتية مشتركة منذ اللحظة الأولى، بحيث أن إيران تسعى حالياً إلى معالجة هذه الثغرة تحديداً، بحيث لا يكون انضمام الجبهات الأخرى إلى أي حرب مستقبلية نتيجة تطورات لاحقة في الميدان، بل جزءاً من التخطيط الأساسي للمواجهة منذ بدايتها".
وزعمت الصحيفة بوجود "مؤشرات ظهرت خلال الفترة الأخيرة
إلى مسعى إيراني لإعادة تنشيط ما يُعرف بـ"محور المقاومة
"، والعمل على ترميم آليات التواصل والتنسيق العملياتي بين ساحاته المختلفة".
وزعمت أيضاً أن "الجيش الإسرائيلي
أعلن الشهر الماضي أنه يرصد تنسيقاً متجدداً بين حماس وحزب الله بمساعدة إيرانية، في إطار ما تعتبره إسرائيل محاولة لزيادة الضغط عليها من الجبهتين الشمالية والجنوبية في آن واحد، وبدأ كل من حماس وحزب الله خلال الأسابيع الأخيرة بتنسيق بعض أنشطتهما، مع مساعدة إيرانية، بهدف رفع مستوى التحركات المتزامنة ضد إسرائيل".