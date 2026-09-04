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عربي و دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان

2026-09-04 | 03:45
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وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
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وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان

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وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقاً أنشأها "حزب الله" في مرتفعات علي الطاهر ويواصل تفكيك الأنفاق والانتشار للسيطرة على الموقع
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يسلم حزب الله سلاحه

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