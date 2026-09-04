وزير الدفاع الإسرائيلي: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان

الرئيس سلام شكر الرئيس عون على توقيع قانون العفو العام الذي انتظره اللبنانيون طويلاً

الرئيس سلام شكر الرئيس عون على توقيع قانون العفو العام الذي انتظره اللبنانيون طويلاً