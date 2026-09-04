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الرئيس سلام بحث مع السفير الأميركي ميشال عيسى الوضع في الجنوب والمسار التفاوضي والدعم الأميركي للجيش اللبناني
الرئيس سلام بحث مع السفير الأميركي ميشال عيسى الوضع في الجنوب والمسار التفاوضي والدعم الأميركي للجيش اللبناني
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الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات
2026-09-04 | 10:11
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الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات
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