الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سيشنّ سلسلة من الغارات على جبهة لبنان وسيُسمع دويّ انفجارات في الجليل ووادي الحولة خلال الساعات القادمة ولا تغيير في الإرشادات العامة