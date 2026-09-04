من لبنان إلى السعودية وإيران.. خطة ترامب لما بعد الحرب (أكسيوس)

تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعداد استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب مع ، تقوم على تشكيل اصطفاف إقليمي لاحتواء طهران وتوسيع نطاق التطبيع بين وجيرانها، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين ومصدرين مطلعين على الملف.

وبحسب التقرير، "لا تزال الخطة في مراحلها الأولى، وتهدف إلى رسم النهج الأميركي في بعد انتهاء الحرب وخلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، في ظل استحقاقين بارزين هما الانتخابات في 27 تشرين الأول، وانتخابات التجديد النصفي الأميركية في تشرين الثاني".



ويجري العمل على الاستراتيجية على المستوى السياسي الرفيع داخل الإدارة الأميركية، بالتوازي مع عمل فرق في مختلف الوكالات. وخلال الأسابيع ، عقد ترامب اجتماعين مع كبار مستشاريه نوقشت خلالهما الخطة وطُرحت أفكار بشأنها، فيما قال في محادثات خاصة إنه يعمل على «شيء أكبر بكثير» في الشرق الأوسط بعد الحرب مع . ورفض البيت الأبيض التعليق.



ووفق مصادر "أكسيوس": "تتركز الأفكار المطروحة على 3 عناصر رئيسية،



أولها إنشاء اصطفاف إقليمي بين حلفاء لاحتواء إيران، على أن تكون واشنطن الضامن له.



أما العنصر الثاني، فيتمثل في جهد منسق لإنهاء التداعيات الإقليمية لهجمات 7 تشرين الأول 2023، عبر الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة، والتوصل إلى اتفاق أمني بين وسوريا، وتنفيذ الاتفاق - اللبناني.



ويتمثل العنصر الثالث في توسيع "اتفاقيات أبراهام"، والعمل على التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين وإسرائيل.



وتأمل إدارة ترامب أن تكون الحكومة الإسرائيلية التي ستتشكل بعد انتخابات 27 تشرين الأول مستعدة وقادرة على التعاون في تنفيذ الاستراتيجية، إلا أن مسؤولين أميركيين أكدوا لـ"أكسيوس" أن"ترامب سيدفع باتجاه تنفيذها بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وحتى في حال دخول إسرائيل في من الجمود السياسي".



ونقلت "أكسيوس" عن مصدر مطلع على العملية ان "صياغة الاستراتيجية تحتاج إلى بضعة أسابيع إضافية"، مشيرًا إلى أن "الفكرة تقوم على ربط عدد كبير من ملفات المنطقة وتحديد كيفية إنشاء اصطفاف إقليمي في مرحلة ما بعد الحرب، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جميع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة سيوافقون عليها".