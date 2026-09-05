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عربي و دولي

تسريبات عن الحرب على إيران تهزّ واشنطن.. واختبار"كشف الكذب" يدخل على الخط

2026-09-05 | 02:39
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تسريبات عن الحرب على إيران تهزّ واشنطن.. واختبار&quot;كشف الكذب&quot; يدخل على الخط
تسريبات عن الحرب على إيران تهزّ واشنطن.. واختبار"كشف الكذب" يدخل على الخط

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر قولها إن نحو 50 ضابطا وموظفا في هيئة الأركان المشتركة الأميركية أُخضعوا لاختبار كشف الكذب على خلفية التسريبات في وسائل الإعلام.

ووفقا للصحيفة، فقد اتخذ محققو الحكومة الأميركية خطوة غير عادية تمثلت في إخضاع ما يقرب من 50 عضواً من هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي لاختبارات كشف الكذب بسبب تسريبات للصحفيين، بما في ذلك معلومات حول كيفية تسبب الحرب الإيرانية في نقص الذخائر الحيوية، وذلك وفقاً لمسؤولين مطلعين على هذه الخطوة.

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تسريبات عن الحرب على إيران تهزّ واشنطن.. واختبار"كشف الكذب" يدخل على الخط

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من لبنان إلى السعودية وإيران.. خطة ترامب لما بعد الحرب (أكسيوس)

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من لبنان إلى السعودية وإيران.. خطة ترامب لما بعد الحرب (أكسيوس)
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من لبنان إلى السعودية وإيران.. خطة ترامب لما بعد الحرب (أكسيوس)

تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعداد استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب مع إيران، تقوم على تشكيل اصطفاف إقليمي لاحتواء طهران وتوسيع نطاق التطبيع بين إسرائيل وجيرانها، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين ومصدرين مطلعين على الملف.

15:08

من لبنان إلى السعودية وإيران.. خطة ترامب لما بعد الحرب (أكسيوس)

تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعداد استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب مع إيران، تقوم على تشكيل اصطفاف إقليمي لاحتواء طهران وتوسيع نطاق التطبيع بين إسرائيل وجيرانها، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين ومصدرين مطلعين على الملف.

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