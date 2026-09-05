ووفقا للصحيفة، فقد اتخذ محققو الحكومة الأميركية خطوة غير عادية تمثلت في إخضاع ما يقرب من 50 عضواً من هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي لاختبارات كشف الكذب بسبب تسريبات للصحفيين، بما في ذلك معلومات حول كيفية تسبب الحرب الإيرانية في نقص الذخائر الحيوية، وذلك وفقاً لمسؤولين مطلعين على هذه الخطوة.
تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعداد استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب مع إيران، تقوم على تشكيل اصطفاف إقليمي لاحتواء طهران وتوسيع نطاق التطبيع بين إسرائيل وجيرانها، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين ومصدرين مطلعين على الملف.