ترامب: كميات النفط في مضيق هرمز عادت إلى مستوياتها السابقة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات الإيرانية أعلنت الأحد رفع أسعار الوقود للمستهلكين الكبار، في ظل تشديد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.وتعتمد إيران نظامًا من ثلاث درجات لتسعير الوقود، يبدأ من 1500 تومان لليتر لأول 60 ليترًا شهريًا، ثم 3 آلاف تومان لليتر لخمسين ليترًا إضافيًا، و5 آلاف تومان لليتر بعد ذلك. والتومان وحدة غير رسمية تساوي 10 ريالات إيرانية.وأعلنت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن تعرفة الدرجة الثالثة ستتضاعف إلى 10 آلاف تومان، أي نحو 4.5 سنتات أميركية، اعتبارًا من صباح الثامن من أيلول.
أفادت هيئة البث الاسرائيلية، بأنه "خلال الليل، أُطلقت مسيّرتان مفخختان باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في مرتفع علي الطاهر. ولم تقع إصابات في الحادثة. وردًا على ذلك، نفذ سلاح الجو غارات واسعة في جنوب لبنان، واستهدفت إحدى الغارات مبنى في النبطية الفوقا كان يُستخدم سابقًا مستشفى، وقد تم إخلاؤه قبل نحو شهر ونصف. وبحسب التقارير، أسفرت الغارة عن مقتل شخص وإصابة آخرين".