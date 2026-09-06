ترامب: كميات النفط في مضيق هرمز عادت إلى مستوياتها السابقة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات الإيرانية أعلنت الأحد رفع أسعار الوقود للمستهلكين الكبار، في ظل تشديد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.



وتعتمد إيران نظامًا من ثلاث درجات لتسعير الوقود، يبدأ من 1500 تومان لليتر لأول 60 ليترًا شهريًا، ثم 3 آلاف تومان لليتر لخمسين ليترًا إضافيًا، و5 آلاف تومان لليتر بعد ذلك. والتومان وحدة غير رسمية تساوي 10 ريالات إيرانية.



وأعلنت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن تعرفة الدرجة الثالثة ستتضاعف إلى 10 آلاف تومان، أي نحو 4.5 سنتات أميركية، اعتبارًا من صباح الثامن من أيلول.