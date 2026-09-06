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عربي و دولي

ترامب: كميات النفط في مضيق هرمز عادت إلى مستوياتها السابقة

2026-09-06 | 13:21
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ترامب: كميات النفط في مضيق هرمز عادت إلى مستوياتها السابقة
ترامب: كميات النفط في مضيق هرمز عادت إلى مستوياتها السابقة
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حول جنوب لبنان.. توضيح من السفارة الايرانية في بيروت
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اقرأ ايضا في عربي و دولي

إيران ترفع أسعار الوقود.. الضعف لكبار المستهلكين
16:12

إيران ترفع أسعار الوقود.. الضعف لكبار المستهلكين

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات الإيرانية أعلنت الأحد رفع أسعار الوقود للمستهلكين الكبار، في ظل تشديد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وتعتمد إيران نظامًا من ثلاث درجات لتسعير الوقود، يبدأ من 1500 تومان لليتر لأول 60 ليترًا شهريًا، ثم 3 آلاف تومان لليتر لخمسين ليترًا إضافيًا، و5 آلاف تومان لليتر بعد ذلك. والتومان وحدة غير رسمية تساوي 10 ريالات إيرانية.

وأعلنت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن تعرفة الدرجة الثالثة ستتضاعف إلى 10 آلاف تومان، أي نحو 4.5 سنتات أميركية، اعتبارًا من صباح الثامن من أيلول.

16:12

إيران ترفع أسعار الوقود.. الضعف لكبار المستهلكين

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات الإيرانية أعلنت الأحد رفع أسعار الوقود للمستهلكين الكبار، في ظل تشديد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وتعتمد إيران نظامًا من ثلاث درجات لتسعير الوقود، يبدأ من 1500 تومان لليتر لأول 60 ليترًا شهريًا، ثم 3 آلاف تومان لليتر لخمسين ليترًا إضافيًا، و5 آلاف تومان لليتر بعد ذلك. والتومان وحدة غير رسمية تساوي 10 ريالات إيرانية.

وأعلنت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن تعرفة الدرجة الثالثة ستتضاعف إلى 10 آلاف تومان، أي نحو 4.5 سنتات أميركية، اعتبارًا من صباح الثامن من أيلول.

"علي الطاهر".. ثم؟ (هيئة البث)
13:32

"علي الطاهر".. ثم؟ (هيئة البث)

أفادت هيئة البث الاسرائيلية، بأنه "خلال الليل، أُطلقت مسيّرتان مفخختان باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في مرتفع علي الطاهر. ولم تقع إصابات في الحادثة. وردًا على ذلك، نفذ سلاح الجو غارات واسعة في جنوب لبنان، واستهدفت إحدى الغارات مبنى في النبطية الفوقا كان يُستخدم سابقًا مستشفى، وقد تم إخلاؤه قبل نحو شهر ونصف. وبحسب التقارير، أسفرت الغارة عن مقتل شخص وإصابة آخرين".

13:32

"علي الطاهر".. ثم؟ (هيئة البث)

أفادت هيئة البث الاسرائيلية، بأنه "خلال الليل، أُطلقت مسيّرتان مفخختان باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في مرتفع علي الطاهر. ولم تقع إصابات في الحادثة. وردًا على ذلك، نفذ سلاح الجو غارات واسعة في جنوب لبنان، واستهدفت إحدى الغارات مبنى في النبطية الفوقا كان يُستخدم سابقًا مستشفى، وقد تم إخلاؤه قبل نحو شهر ونصف. وبحسب التقارير، أسفرت الغارة عن مقتل شخص وإصابة آخرين".

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إيران ترفع أسعار الوقود.. الضعف لكبار المستهلكين
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هيئة البث الاسرائيلية: بعد تدمير أنفاق علي الطاهر ستنسحب القوات الإسرائيلية من "الخط الأصفر" وتتمركز على "الخط الرمادي" وهو شريط يمتد من 2 إلى 4 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية
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مراسل i24 العبرية: الجيش الإسرائيلي ينتظر موافقة المستوى السياسي لتدمير أنفاق علي الطاهر وسط تقديرات بأن حزب الله يضغط على إيران لشن هجوم في حال تدمير المرتفع
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