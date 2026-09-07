عن الليلة الدامية جنوباً.. بيان للجيش الاسرائيلي

وفي بيان له، ادعى الجيش أنه "فور ذلك، وردًا على إطلاق المسيّرتين، هاجم جيش الدفاع عددًا من البنى التحتية التابعة لحزب الله في عدة مناطق في ، من بينها مستودع لوسائل قتالية، بالإضافة إلى ذلك، هاجم جيش الدفاع عددًا من العناصر الذين رُصدوا وهم ينقلون وسائل قتالية في منطقة كفررمان، بهدف إزالة التهديد عن قواتنا".وأضاف: "وقبل تنفيذ ، اتُّخذت خطوات لتقليص المساس بغير المتورطين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة وعمليات استطلاع جوي. ويجري فحص الادعاء بأن عددًا من غير المتورطين أُصيبوا نتيجة الغارات، بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب إطلاق المسيّرتين المفخختين أمس (الأحد)، هاجم جيش الدفاع في وقضى على عدد من عناصر ".