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عربي و دولي

عن الليلة الدامية جنوباً.. بيان للجيش الاسرائيلي

2026-09-07 | 07:40
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عن الليلة الدامية جنوباً.. بيان للجيش الاسرائيلي
عن الليلة الدامية جنوباً.. بيان للجيش الاسرائيلي

زعم الجيش الإسرائيلي أن "عناصر من حزب الله أطلقوا الليلة الماضية مسيّرتين مفخختين باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، الواقعة ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ولا إصابات في صفوف قواتنا".

وفي بيان له، ادعى الجيش أنه "فور ذلك، وردًا على إطلاق المسيّرتين، هاجم جيش الدفاع عددًا من البنى التحتية التابعة لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان، من بينها مستودع لوسائل قتالية، بالإضافة إلى ذلك، هاجم جيش الدفاع عددًا من العناصر الذين رُصدوا وهم ينقلون وسائل قتالية في منطقة كفررمان، بهدف إزالة التهديد عن قواتنا".

وأضاف: "وقبل تنفيذ الغارات، اتُّخذت خطوات لتقليص المساس بغير المتورطين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة وعمليات استطلاع جوي. ويجري فحص الادعاء بأن عددًا من غير المتورطين أُصيبوا نتيجة الغارات، بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب إطلاق المسيّرتين المفخختين أمس (الأحد)، هاجم جيش الدفاع في منطقة النبطية وقضى على عدد من عناصر حزب الله".
 
 
 
 
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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ردًا على إطلاقه مسيّرتين مفخختين نحو قواتنا

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