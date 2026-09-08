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"تسنيم": الجيش الأميركي استهدف بصاروخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 4 أميال من جزيرة خارك
2026-09-08 | 15:33
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"تسنيم": الجيش الأميركي استهدف بصاروخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 4 أميال من جزيرة خارك
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الخارجية السعودية: المملكة تدين استهدافات الحوثي أعياناً مدنية واقتصادية
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