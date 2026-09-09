ترامب: لا نسعى لاتفاق مع إيران الآن وقد تحدث مفاوضات

مصادر سياسية للجديد: دعوة بري إلى الجلسة جاءت بعد لقائه سلام وهو لقاء وصف بالإيجابي خصوصاً في ما يتعلّق بمواكبة التصعيد الإسرائيلي وتعزيزِ انتشارِ الجيش في النبطية ومحيطها