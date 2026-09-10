5 آلاف دولار لكل مواطن.. ماذا يريد ترامب بالمقابل؟

وعد الرئيس الأميركي بدفع 5000 لكل مواطن بالغ إذا حافظ حزبه على السيطرة على مجلسي الكونغرس عقب انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني.



وقال للجمهوريين في تكساس فيما يتعثر الحزب في استطلاعات الرأي أمام الديموقراطيين "إذا فاز ، فستفوزون معنا وستحصلون على 5000 . سيطلق على ذلك اسم "أرباح ترامب" من دون توضيح مصدر الأموال.



على صعيد آخر، دافع ترامب بقوة عن الحرب مع ، متوقعا تحقيق انتصار رابطا إياه بانخفاض أسعار ، قبل أن يقترح إطلاق اسمه على .



وقال إن "أسعار المواد الغذائية، وكل السلع الأخرى الأخرى تقريبا، تشهد انخفاضا سريعا. وفي المناسبة، ستنخفض أسعار النفط بمجرد أن ننتصر في الحرب مع إيران".



وردد ما قاله جمهوريون آخرون في المؤتمر مثيرا الحديث عما وصفه بموجة من الشيوعية تهدد وقال إنها "ستصبح دولة شيوعية إذا فازوا" متحدثا عن الديموقراطيين.



وأضاف "سيحدد تصويتكم ما إذا كانت بلادنا ستتعثر عند نقطة انطلاق المئتين والخمسين عاما المقبلة، أم ستمضي قدما بقوة دون أن تلتفت إلى الوراء".