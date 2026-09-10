عاجل
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
06:18
رئيس بلدية النبطية يتصل بسلام ويشكره على متابعة أوضاع المدينة
05:43
رصاصة أنهت حياة الأب.. ونجله فرّ متواريًّا
05:13
حرارة فوق المعدلات ورطوبة مرتفعة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
04:55
الهزاع يستقبل وفدًا من اتحاد المصارف العربية
04:46
كرامي: نقف مع السعودية في مواجهة أي اعتداء
عربي و دولي
وزير الخارجية القطري يتصل بنظيره السعودي.. وهذا ما بحثاه
2026-09-10 | 05:26
A-
A+
وزير الخارجية القطري يتصل بنظيره السعودي.. وهذا ما بحثاه
أجرى
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية
القطري
الشيخ
محمد بن
عبد الرحمن
بن جاسم آل ثاني اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية السعودي الأمير
فيصل
بن فرحان بن عبدالله آل سعود، بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية.
واشارت وكالة الانباء
القطرية
"قنا" الى ان الاتصال تناول الجهود الديبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكد
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية
القطري
" دعم بلاده لكافة الجهود والمساعي الديبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره القطري تطورات الأحداث في المنطقة
واس: وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه القطري والعُماني مستجدات الأوضاع الإقليمية
الخارجية الإيرانية: عراقجي اتصل بنظيره الفرنسي وبحثا التطورات الإقليمية والدولية في ضوء مذكرة التفاهم
وزير الخارجية القطري يتصل بنظيره السعودي.. وهذا ما بحثاه
عربي و دولي
قطر
السعودية
حرية الملاحة
العودة الى الأعلى
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ووزير خارجية السعودية بحثا هاتفيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة
وزير الدفاع الإسرائيلي: أي هجوم على إسرائيل من إيران لأي سبب ومن أي مكان سيقابل برد قوي وغير مسبوق
اقرأ ايضا في عربي و دولي
06:52
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة على بعد 98 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا باليمن
06:52
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة على بعد 98 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا باليمن
05:44
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ووزير خارجية السعودية بحثا هاتفيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة
05:44
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ووزير خارجية السعودية بحثا هاتفيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة
05:26
وزير الدفاع الإسرائيلي: أي هجوم على إسرائيل من إيران لأي سبب ومن أي مكان سيقابل برد قوي وغير مسبوق
05:26
وزير الدفاع الإسرائيلي: أي هجوم على إسرائيل من إيران لأي سبب ومن أي مكان سيقابل برد قوي وغير مسبوق
يحدث الآن
محليات
07:15
الانتشار الأمني وتدابير السير.. بين وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن
محليات
07:05
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
محليات
06:56
وزير العمل محمد حيدر: كلفنا لجنة لدراسة موضوع بدل النقل وربطه بسعر صفيحة البنزين
اخترنا لكم
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة على بعد 98 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا باليمن
06:52
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ووزير خارجية السعودية بحثا هاتفيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة
05:44
وزير الدفاع الإسرائيلي: أي هجوم على إسرائيل من إيران لأي سبب ومن أي مكان سيقابل برد قوي وغير مسبوق
05:26
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد في اتصال مع نظيره السعودي دعم قطر لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد لاتفاق شامل في المنطقة
05:13
5 آلاف دولار لكل مواطن.. ماذا يريد ترامب بالمقابل؟
01:30
وزير الخارجية الأميركي: لا أعتقد أن هناك جهة تدعم إيران عسكريا
15:53
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:39
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون نشر قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها رقم 71 تاريخ 10 أيلول ويقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 23 تاريخ 14 آب 2025
04:35
النائب سامي الجميل: مضمون قرارات حصر السلاح دستورية ووطنية لكن سؤالنا اليوم أين أصبح تنفيذ هذه القرارات؟
2026-09-06
سرقة في هذه المنطقة.. وقوى الأمن تبحث عن امرأتين
2026-09-08
وزير الإعلام بول مرقص: استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة وأبدت الحكومة استعدادها للحوار معهم للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم
11:44
"تفتيش منازل ومصادرة ذخائر".. الجيش يكشف إجراءاته في "المناطق التجريبية"
02:28
قرار جديد بشأن تركيب ألواح الطاقة الشمسية.. "الداخلية" تعمّم الشروط (صور)
بالفيديو
بالفيديو
13:54
مقدمة النشرة المسائية 09-09-2026
2026-09-08
مقدمة النشرة المسائية 08-09-2026
2026-09-07
مقدمة النشرة المسائية 07-09-2026
2026-09-06
ماغي بو غصن تكشف عن مفاجأة.. باسم مغنية يرد على جدل بيسان إسماعيل وهل سيدخل طلال مرديني عالم السياسة؟
2026-09-06
مقدمة النشرة المسائية 06-09-2026
2026-09-06
نشرة الاخبار المسائية من قناة الجديد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:28
قرار جديد بشأن تركيب ألواح الطاقة الشمسية.. "الداخلية" تعمّم الشروط (صور)
محليات
02:28
قرار جديد بشأن تركيب ألواح الطاقة الشمسية.. "الداخلية" تعمّم الشروط (صور)
محليات
00:30
إذا تجاوز نتنياهو حدّه.. ماذا سيفعل الحزب؟ (اللواء)
محليات
00:30
إذا تجاوز نتنياهو حدّه.. ماذا سيفعل الحزب؟ (اللواء)
محليات
10:57
سوق سوداء في تعبئة الخطوط؟ وزارة الاتصالات تتحرّك
محليات
10:57
سوق سوداء في تعبئة الخطوط؟ وزارة الاتصالات تتحرّك
محليات
09:38
عون يجمع القادة الأمنيين في بعبدا.. أمن الجنوب والنبطية في الواجهة
محليات
09:38
عون يجمع القادة الأمنيين في بعبدا.. أمن الجنوب والنبطية في الواجهة
فن و منوعات
08:52
قبلة حميمية بين هيا مرعشلي وأنس طيارة في "حب ع ورق" تشــعل مواقع التواصل
فن و منوعات
08:52
قبلة حميمية بين هيا مرعشلي وأنس طيارة في "حب ع ورق" تشــعل مواقع التواصل
فن و منوعات
08:16
خطوبة ملكة جمال السعودية مايا الغامدي من التونسي أسامة بن حميدة
فن و منوعات
08:16
خطوبة ملكة جمال السعودية مايا الغامدي من التونسي أسامة بن حميدة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026