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عربي و دولي

وزير الخارجية القطري يتصل بنظيره السعودي.. وهذا ما بحثاه

2026-09-10 | 05:26
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وزير الخارجية القطري يتصل بنظيره السعودي.. وهذا ما بحثاه
وزير الخارجية القطري يتصل بنظيره السعودي.. وهذا ما بحثاه

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية.

واشارت وكالة الانباء القطرية "قنا" الى ان الاتصال تناول الجهود الديبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري" دعم بلاده لكافة الجهود والمساعي الديبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".
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