وزير الخارجية القطري يتصل بنظيره السعودي.. وهذا ما بحثاه

أجرى الشيخ بن جاسم آل ثاني اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية السعودي الأمير بن فرحان بن عبدالله آل سعود، بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية.