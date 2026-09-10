مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"الجديد": نراقب عن كثب الاتصالات الواردة من جنوب لبنان، حيث يطالب الأهالي حكومتهم بفرض سيادتها ومنع حزب الله من إطلاق الأسلحة وتخزينها داخل مناطقهم