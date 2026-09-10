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الجيش الإسرائيلي: دمّرنا بنى تحتية في منطقة مرتفعات علي الطاهر
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا بنى تحتية في منطقة مرتفعات علي الطاهر
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عربي و دولي

مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لـ "الجديد": نحثّ الحكومة اللبنانية على وضع خطة لنزع السلاح من جميع الأراضي اللبنانية وفقاً لما نصّ عليه الإطار الثلاثي

2026-09-10 | 11:53
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مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لـ "الجديد": نحثّ الحكومة اللبنانية على وضع خطة لنزع السلاح من جميع الأراضي اللبنانية وفقاً لما نصّ عليه الإطار الثلاثي
مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لـ "الجديد": نحثّ الحكومة اللبنانية على وضع خطة لنزع السلاح من جميع الأراضي اللبنانية وفقاً لما نصّ عليه الإطار الثلاثي
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مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لـ "الجديد": نحثّ الحكومة اللبنانية على وضع خطة لنزع السلاح من جميع الأراضي اللبنانية وفقاً لما نصّ عليه الإطار الثلاثي

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