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بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش سيظل بالمنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها
بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش سيظل بالمنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا بنى تحتية في منطقة مرتفعات علي الطاهر
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا بنى تحتية في منطقة مرتفعات علي الطاهر
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هيئة البث الإسرائيلية: من الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات في روما بين لبنان واسرائيل الرغبة الأميركية في توسيع المناطق التجريبية
2026-09-10 | 14:00
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هيئة البث الإسرائيلية: من الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات في روما بين لبنان واسرائيل الرغبة الأميركية في توسيع المناطق التجريبية
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