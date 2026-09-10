الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على شبكات تدعم حزب الله في العراق ولبنان

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات قالت إنها تدعم حزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقية، وتساهم في تمويل أنشطة إيران وشبكات التهرب من العقوبات.



وفي ما يتعلق بلبنان، قالت الخزانة في بيانها إن الحرس الثوري الإيراني يستخدم شركات واجهة لتحويل أموال متأتية من مبيعات النفط إلى صرّافين في المنطقة، وإن عناصر تابعة له في لبنان تعمل مع مسؤولين ماليين في حزب الله لتسلّم الأموال عبر عدد من الصرّافين اللبنانيين.



وأضافت الخزانة أن حسين إبراهيم وعبدالله حمية حوّلا مئات ملايين الدولارات من الحرس الثوري إلى حزب الله بين أيار وأيلول 2025، فيما تولّى غيث حسين وهبي جمع الأموال من الصرّافين لصالح مسؤولين ماليين في الحزب.



وبحسب البيان، يستخدم حزب الله هذه الأموال لشراء الأسلحة وتصنيع المعدات ودفع رواتب عناصره.



وشملت العقوبات حسين إبراهيم وعبدالله حمية وغيث حسين وهبي، إضافة إلى ميرفت جميل زهر الدين وأمير المكنسي، كما طالت شركتي "Yousef Ibrahim Mansour and Partner for Exchange" و"Gold Pro SARL".