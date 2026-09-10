أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
15
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
06:18
رئيس بلدية النبطية يتصل بسلام ويشكره على متابعة أوضاع المدينة
05:43
رصاصة أنهت حياة الأب.. ونجله فرّ متواريًّا
05:13
حرارة فوق المعدلات ورطوبة مرتفعة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
04:55
الهزاع يستقبل وفدًا من اتحاد المصارف العربية
04:46
كرامي: نقف مع السعودية في مواجهة أي اعتداء
عربي و دولي
"مئات الملايين إلى حزب الله".. الخزانة الأميركية تفرض عقوبات
2026-09-10 | 15:52
A-
A+
"مئات الملايين إلى حزب الله".. الخزانة الأميركية تفرض عقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، فرض عقوبات
جديدة
على أفراد وكيانات قالت إنها تدعم
حزب الله
اللبناني وكتائب حزب الله
العراقية
، وتساهم في تمويل أنشطة
إيران
وشبكات التهرب من
العقوبات
.
وفي ما يتعلق بلبنان، قالت الخزانة في بيانها إن الحرس الثوري
الإيراني
يستخدم شركات واجهة لتحويل أموال متأتية من مبيعات النفط إلى صرّافين في المنطقة، وإن عناصر تابعة له في
لبنان
تعمل مع مسؤولين ماليين في حزب الله لتسلّم الأموال عبر عدد من الصرّافين اللبنانيين.
وأضافت الخزانة أن حسين إبراهيم وعبدالله حمية حوّلا مئات ملايين الدولارات من الحرس الثوري إلى حزب الله بين أيار وأيلول 2025، فيما تولّى غيث حسين وهبي جمع الأموال من الصرّافين لصالح مسؤولين ماليين في الحزب.
وبحسب البيان، يستخدم حزب الله هذه الأموال لشراء الأسلحة وتصنيع المعدات ودفع رواتب عناصره.
وشملت العقوبات حسين إبراهيم وعبدالله حمية وغيث حسين وهبي، إضافة إلى ميرفت جميل زهر الدين وأمير المكنسي، كما طالت شركتي "Yousef Ibrahim Mansour and Partner for Exchange" و"Gold Pro SARL".
وفي الشق
العراقي
، أعلنت الخزانة فرض عقوبات على أربعة قادة وأعضاء في كتائب
حزب الله
، إضافة إلى رجال أعمال وشركات قالت إنهم يقدمون الدعم لشبكات مرتبطة بالحرس الثوري
الإيراني
ويساهمون في الالتفاف على
العقوبات
الأميركية.
مقالات ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية: سنفرض عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على سليمان فرنجية ومحمود قماطي
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على مسؤولين لبنانيين موالين لحزب الله وغيرهم لعرقلتهم السلام وتأخير نزع السلاح
"مئات الملايين إلى حزب الله".. الخزانة الأميركية تفرض عقوبات
عربي و دولي
الخزانة الأميركية
حزب الله
الحرس الثوري الإيراني
عقوبات أميركية
إيران
لبنان
تمويل حزب الله
حسين إبراهيم
عبدالله حمية
غيث حسين وهبي
كتائب حزب الله
OFAC
العودة الى الأعلى
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد في اتصال مع نظيره السعودي دعم قطر لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد لاتفاق شامل في المنطقة
5 آلاف دولار لكل مواطن.. ماذا يريد ترامب بالمقابل؟
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:12
نتنياهو: دمّرنا الليلة أنفاق علي الطاهر في لبنان أكبر موقع إيراني خارج إيران
16:12
نتنياهو: دمّرنا الليلة أنفاق علي الطاهر في لبنان أكبر موقع إيراني خارج إيران
15:37
الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على شبكات تدعم حزب الله في العراق ولبنان
15:37
الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على شبكات تدعم حزب الله في العراق ولبنان
15:35
الخزانة الأميركية: عناصر في فيلق القدس تعمل مع مسؤولين بحزب الله لتحويل الأموال إلى لبنان
15:35
الخزانة الأميركية: عناصر في فيلق القدس تعمل مع مسؤولين بحزب الله لتحويل الأموال إلى لبنان
يحدث الآن
رياضة
19:05
فيديو - نيمار يسخر من أتلتيكو مينيرو
رياضة
18:46
فيديو - هاميلتون ولوكلير في معقل ريال مدريد
رياضة
18:44
كين يعادل إنجاز 3 أساطير
اخترنا لكم
نتنياهو: دمّرنا الليلة أنفاق علي الطاهر في لبنان أكبر موقع إيراني خارج إيران
16:12
الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على شبكات تدعم حزب الله في العراق ولبنان
15:37
الخزانة الأميركية: عناصر في فيلق القدس تعمل مع مسؤولين بحزب الله لتحويل الأموال إلى لبنان
15:35
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال رد إيراني أو إطلاق صواريخ ومسيّرات مفخخة
14:50
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يستعد لمغادرة مرتفع علي الطاهر والتمركز في خطوط دفاعية
14:30
بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش سيظل بالمنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها
14:26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:26
الجيش الاسرائيلي يفجر مرتفعات علي الطاهر.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2026-09-06
مراسل الجديد: استهداف سيارة في بلدة كفررمان وسقوط إصابات
2026-07-01
نتنياهو: سنبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة
14:25
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا بنى تحتية في منطقة مرتفعات علي الطاهر
2026-09-08
مصادر دبلوماسية للجديد: مفاوضات روما لم تحدَّد بعد فيما يُطرح الأردن لاستضافة المسار السياسي وتوجّه الوفد العسكري إلى الولايات المتحدة من دون حسم المكان أو الموعد
09:33
لجين عمران تفاجئ جمهورها بعمرها الحقيقي وتكشف أسرار زواجها وأبنائها
بالفيديو
بالفيديو
14:35
النشرة الجوية 10-09-2026
13:44
مقدمة النشرة المسائية 10-09-2026
07:29
جلسة وزارية في بعبدا.. وتحرك للأساتذة المتعاقدين
2026-09-09
مقدمة النشرة المسائية 09-09-2026
2026-09-08
مقدمة النشرة المسائية 08-09-2026
2026-09-07
مقدمة النشرة المسائية 07-09-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:47
رداً على السفارة الأميركية.. ماذا قال "حزب الله"؟
محليات
08:47
رداً على السفارة الأميركية.. ماذا قال "حزب الله"؟
محليات
02:28
قرار جديد بشأن تركيب ألواح الطاقة الشمسية.. "الداخلية" تعمّم الشروط (صور)
محليات
02:28
قرار جديد بشأن تركيب ألواح الطاقة الشمسية.. "الداخلية" تعمّم الشروط (صور)
محليات
14:26
الجيش الاسرائيلي يفجر مرتفعات علي الطاهر.. التفاصيل مع مراسل الجديد
محليات
14:26
الجيش الاسرائيلي يفجر مرتفعات علي الطاهر.. التفاصيل مع مراسل الجديد
محليات
16:01
التفجير هزّ الجنوب.. تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
محليات
16:01
التفجير هزّ الجنوب.. تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
محليات
00:30
إذا تجاوز نتنياهو حدّه.. ماذا سيفعل الحزب؟ (اللواء)
محليات
00:30
إذا تجاوز نتنياهو حدّه.. ماذا سيفعل الحزب؟ (اللواء)
محليات
06:37
عن القرار الجديد بشأن ألواح الطاقة الشمسية.. نائب يُعلّق: كفى إذلالاً!
محليات
06:37
عن القرار الجديد بشأن ألواح الطاقة الشمسية.. نائب يُعلّق: كفى إذلالاً!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026