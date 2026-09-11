رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب لبنان: "الخط الأصفر" تحت سيطرتنا الكاملة!

وقال زامير إن الجيش الإسرائيلي
دمّر خلال الليلة الماضية، ما وصفه بـ«البنى التحتية الإرهابية تحت الأرض» في مرتفعات علي الطاهر، مشيراً إلى أنها، بحسب قوله، تشكل «البنية التحتية الرئيسية للقيادة والسيطرة والقتال التابعة لحزب الله»، وأنها أُنشئت بدعم إيراني.
وأضاف: "سندافع عن بلداتنا بكل ثمن، وجيش الدفاع يقف كحاجز دفاعي على الجبهة
. كل اعتداء على بلدات الشمال
أو على قوات جيش الدفاع التي تحمي البلدات، سيُقابل برد فوري وقوي".
وشدد زامير على أن «الخط الأصفر» يبقى تحت السيطرة
الكاملة للجيش الإسرائيلي، من دون أي تغيير.
وختم: "مع دخول العام الجديد، يقف جيش الدفاع بأكمله حارسًا على وطننا، من رئيس هيئة الأركان العامة وحتى آخر جندي، في المواقع الأمامية، ومراكز القيادة وغرف العمليات".