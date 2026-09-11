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مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"الجديد": واشنطن لم تحصل بعد على موافقة لبنان وإسرائيل بشأن صيغة المفاوضات وموعدها
2026-09-11 | 12:19
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مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"الجديد": واشنطن لم تحصل بعد على موافقة لبنان وإسرائيل بشأن صيغة المفاوضات وموعدها
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مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"الجديد": واشنطن لم تحصل بعد على موافقة لبنان وإسرائيل بشأن صيغة المفاوضات وموعدها
خاص الجديد
عربي و دولي
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