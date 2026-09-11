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عربي و دولي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نحن في حالة حرب واستمرار الحصار البحري والاقتصادي عمل عدائي

2026-09-11 | 14:49
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نحن في حالة حرب واستمرار الحصار البحري والاقتصادي عمل عدائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نحن في حالة حرب واستمرار الحصار البحري والاقتصادي عمل عدائي
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نحن في حالة حرب واستمرار الحصار البحري والاقتصادي عمل عدائي

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